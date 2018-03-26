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Артем Чмыхов: Страшно представить, как ЦСКА играл в пяти овертаймах
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Артем Чмыхов: Страшно представить, как ЦСКА играл в пяти овертаймах 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Нет, конечно, в моей карьере подобных игр не было. В детстве и юности все на буллитах заканчивалось. Хотя в детском хоккее даже их не было, поэтому все завершалось на ничьих и значительно раньше, чем у ЦСКА с „Йокеритом“. Сейчас мы играли с финнами в первом раунде Кубка Гагарина за „Сочи“. В одном из матчей — пять периодов, включая два овертайма. Хоть и выиграли, очень тяжело было выдержать эти нагрузки. При этом два других овертайма выиграл „Йокерит“, хоть там их было уже по одному за матч.
Не представляю, как ЦСКА удалось отыграть семь 20-минуток. Страшно даже представить, как ЦСКА играл в пяти овертаймах. Хотя понятно, что играть и бороться надо в любых условиях. Это хорошая проверка на выносливость и характер», — цитируют Чмыхова «Известия».
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