Артем Чмыхов: Страшно представить, как ЦСКА играл в пяти овертаймах

«Нет, конечно, в моей карьере подобных игр не было. В детстве и юности все на буллитах заканчивалось. Хотя в детском хоккее даже их не было, поэтому все завершалось на ничьих и значительно раньше, чем у ЦСКА с „Йокеритом“. Сейчас мы играли с финнами в первом раунде Кубка Гагарина за „Сочи“. В одном из матчей — пять периодов, включая два овертайма. Хоть и выиграли, очень тяжело было выдержать эти нагрузки. При этом два других овертайма выиграл „Йокерит“, хоть там их было уже по одному за матч.