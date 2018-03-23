Ещё
БОГДАН КИСЕЛЕВИЧ: «НЕ ЗНАЛИ НИ О КАКИХ РЕКОРДАХ, НАДО БЫЛО ПРОСТО ЗАБИВАТЬ»
Далее:
Читайте также:
Ещё

БОГДАН КИСЕЛЕВИЧ: «НЕ ЗНАЛИ НИ О КАКИХ РЕКОРДАХ, НАДО БЫЛО ПРОСТО ЗАБИВАТЬ» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Защитник ЦСКА Богдан Киселевич заявил, что не знал об исторической важности пятого матча полуфинальной серии КХЛ против «Йокерита» (1:2 5 ОТ). Напомним, что в этой встрече был установлен рекорд КХЛ по продолжительности матча — победную шайбу гости забросили на 143-й минуте.
— Я спокойно отнесся к тому, что мы играли так долго. — сказал Киселевич. — Нам надо было просто забивать. Нельзя сказать, что мы сильно устали, мы готовились к таким матчам. Ни о каких рекордах мы не знали, ничего такое не обсуждали. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Спорт-Экспресс: последние новости
Голкипер "Йокерита" Рамо установил рекорд КХЛ, отразив 81 бросок за матч Игорь Никитин: "Ни в чем не могу упрекнуть своих ребят" Рекордный матч ЦСКА - "Йокерит" продолжался 6 часов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Матч «ЦСКА -Йокерит» побил рекорд в истории КХЛ
WADA разнесло МОК50
Российские фигуристы завоевали серебро ЧМ4
Опозорившийся на ОИ Коляда удивил болельщиков19
Украинские биатлонисты ощутили последствия бойкота
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение