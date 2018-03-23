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Скотт: это моя самая длинная игра, в будущем буду о ней вспоминать
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Скотт: это моя самая длинная игра, в будущем буду о ней вспоминать 

Чемпионат.com 2 часа назад
Нападающий ЦСКА Грег Скотт поделился впечатлениями от пятого матча серии с «Йокеритом» (1:2 ОТ).
«Это плей-офф. Усталость плохо чувствуется, когда ты на льду, потому что идёт большое нервное напряжение. Мы старались забить, но вратари играли хорошо. Игра шла до гола. Не думаю, что отмена гола стала для нас большим ударом. Ребята так же шли вперёд, пытались забить. Такое случается. Это моя самая длинная игра, без сомнений. Сейчас надо забыть об этой игре и готовиться к следующей. В будущем, конечно, буду об этом матче вспоминать. Все достаточно хорошо сыграли, поэтому в следующей игре нам нужно будет просто забить больше, чем другая команда», — передаёт слова Скотта корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.
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