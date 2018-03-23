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Юкка Ялонен: Игра вратарей была просто отличная
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Юкка Ялонен: Игра вратарей была просто отличная 

Советский спорт 2 часа назад
«Очень жесткий матч. Даже, получается, два матча провели. Мы рады, что победили. Длинная игра, благодаря вратарям обеих команд, очень много шансов забить, но игра вратарей была просто отличная», — приводит слова Ялонена «Р-Спорт».
Стоит отметить, что эта встреча стала самой продолжительной в истории КХЛ, а голкипер финской команды Карри Рамо установил рекорд лиги по количеству отразивших бросков.
Напомним, счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу армейцев. Следующий матч противостояния состоится в субботу, 24 марта в Хельсинки.
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