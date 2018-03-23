Юкка Ялонен: Игра вратарей была просто отличная

«Очень жесткий матч. Даже, получается, два матча провели. Мы рады, что победили. Длинная игра, благодаря вратарям обеих команд, очень много шансов забить, но игра вратарей была просто отличная», — приводит слова Ялонена «Р-Спорт».

Стоит отметить, что эта встреча стала самой продолжительной в истории КХЛ, а голкипер финской команды Карри Рамо установил рекорд лиги по количеству отразивших бросков.

Напомним, счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу армейцев. Следующий матч противостояния состоится в субботу, 24 марта в Хельсинки.