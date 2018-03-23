Нападающий «Йокерита» Палола счастлив, что жив после самого длинного матча в истории КХЛ

Нападающий «Йокерита» Олли Палола поделился эмоциями от победы над ЦСКА в пятом матче серии (2:1 ОТ). Пятая игра серии плей-офф между ЦСКА и «Йокеритом» стала самой длительной в истории Континентальной хоккейной лиги. Матч в Москве продолжался 142 минуты и 9 секунд, вместив в себя пять овертаймов.

«Это была тяжелая игра, но теперь нам следует сфокусироваться на следующей. Я был так счастлив, когда увидел шайбу в воротах! Это был потрясающий момент! Но нам теперь надо вставать рано утром. Мы возвращаемся домой. Пропустили ли мы рейс? Не знаю. Я счастлив оттого, что мы живы! Перед следующим матчем будем только отдыхать. У нас достаточно для этого времени», — цитирует хоккеиста.