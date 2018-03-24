Врач «Йокерита» рассказал, как игроки восстанавливали силы во время самого продолжительного матча в истории КХЛ

Физиотерапевт финского «Йокерита» Херо Мали рассказал насколько для игроков его клуба был тяжёлым пятый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского ЦСКА. «Игрокам пришлось есть довольно много мёда во время матча. Перед овертаймом, который стал последним, его уже никто не хотел видеть. Все перешли на пиццу. Ребята фактически сыграли два матча за один вечер и ещё период с лишним. Невозможно понять, насколько это сложно. Нервная и физическая системы игроков были на максимально пределе длительное время. После такого стресса крайне тяжело быстро восстановиться», — приводит слова Мали Jatkoaika.

Матч ЦСКА — Йокерит, который состоялся 22 марта, и завершился победой финского клуба в пятом овертайме, стал самым продолжительным в истории КХЛ.