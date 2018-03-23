Ещё
«Йокерит» одолел ЦСКА в самом продолжительном матче в истории КХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Йокерит» одолел ЦСКА в самом продолжительном матче в истории КХЛ 

Newsru.com 23 марта 2018
Фото: Newsru.com
Финский «Йокерит» переиграл московский ЦСКА в гостевом матче 1/4 финала плей-офф  Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ), побив рекорд лиги по продолжительности встречи.
Для выявления сильнейшего командам потребовалось пять овертаймов и 142 минуты 9 секунд чистого времени. Матч закончился В 1:33 ночи по московскому времени со счетом 2:1 в пользу визитеров.
Основное время завершилось вничью 1:1. На шайбу Брайана О'Нилла армейцы ответили точным броском Кирилла Капризова. Автором победного гола на третьей минуте пятого овертайма стал Мика Ниеми.
В 1:33 ночи, на 143-й игровой минуте, в 5-м овертайме Мика Ниеми завершает самую долгую игру в истории КХЛ в пользу «Йокерита». #ЦСКЙОК pic.twitter.com/KvUW5myqdI
— КХЛ (@khl) 23 марта 2018 г.
Предыдущий рекорд лиги продолжительности кубкового матча (126:14) был установлен 21 марта 2014 года пражским «Левом» и донецким «Донбассом» (3:4 4ОТ).
Еще одно достижение в самом долгом московском матче установил финский голкипер «Йокерита» Карри Ряме, отразивший рекордные для лиги 83 броска.
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 24 марта в Хельсинки.
В другой четвертьфинальной паре на Западе петербургский СКА на своей площадке со счетом 3:1 обыграл ярославский «Локомотив» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу действующего обладателя трофея.
Newsru.com: последние новости
Финский "Йокерит" нанес ЦСКА первое поражение в плей-офф КХЛ Известный советский хоккеист Юрий Шаталов покончил с собой из-за тяжелой болезни "Йокерит" одолел ЦСКА в самом продолжительном матче в истории КХЛ
 Ещё 27 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родченков объявился в конгрессе США61
Боец MMA унизил соперника в нокауте и проиграл15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео8
Российские футболисты отметили поражение в баре68
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение