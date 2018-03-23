ЦСКА — «Йокерит»: видеообзор рекордного матча КХЛ

В четверг «Йокерит» на выезде обыграл ЦСКА со счетом 2:1 (ОТ) в пятом матче серии плей-офф КХЛ. Во встрече было установлено несколько рекордов лиги: впервые команды сыграли пять овертаймов, а голкипер финнов Карри Рамо отразил за матч 81 бросок.