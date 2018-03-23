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ЦСКА — «Йокерит»: видеообзор рекордного матча КХЛ
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ЦСКА — «Йокерит»: видеообзор рекордного матча КХЛ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В четверг «Йокерит» на выезде обыграл ЦСКА со счетом 2:1 (ОТ) в пятом матче серии плей-офф КХЛ. Во встрече было установлено несколько рекордов лиги: впервые команды сыграли пять овертаймов, а голкипер финнов Карри Рамо отразил за матч 81 бросок.
Спорт-Экспресс: последние новости
Алексей Яшин: "Если "Йокерит" проиграет четвертый матч ЦСКА, серия закончится в четверг" Бобровский стал первой звездой матча против "Флориды" Грег Скотт: "Незасчитанный гол не подкосил ЦСКА"
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