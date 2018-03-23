Игорь Никитин: «Ни в чем не могу упрекнуть своих ребят»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин похвалил своих хоккеистов после матча полуфинальной серии «Запада» в плей-офф КХЛ с «Йокеритом» (1:2 5ОТ), в котором был установлен рекорд продолжительности игры в истории лиги. Победная шайба была заброшена гостевой командой на 143-й минуте встречи.

— Сегодня все сражались. Ребята молодцы, готовимся к следующей игре. — сказал Никитин.

— Он замерз.

— Почему такая плохая реализация моментов?

— Моментов было достаточно, но вратарь «Йокерита» здорово играл.

— Теперь у финнов психологическое преимущество?

— Сегодня же две команды сражались. Ни в чем не могу упрекнуть своих ребят. Единственное, что проиграли, но будем сильнее.

— Физическое состояние у ЦСКА хорошее, овертайме провели в атаке.