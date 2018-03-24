Киселевич и Робинсон не пропустили в серии с «Йокеритом», сыграв более 165 минут

Защитники ЦСКА Богдан Киселевич Мэт Робинсон сыграли в серии с «Йокеритом» более 165 минут и не пропустили ни одного гола. «Армейская» команда выиграла серию в шести матчах.

Игровое время Киселевича в шести матчах составило 165 минут 46 секунд (в среднем 28 минут за матч), у Робинсона — 173 минуты 20 секунд (в среднем 29 минут за матч).

В пятом матче серии, завершившемся в пятом овертайме на 143-й минуте, ведущая пара защитников ЦСКА провела на льду более 50 минут.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»