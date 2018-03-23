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Никитин: хоккеисты ЦСКА весь сезон готовились к длинным матчам в плей-офф
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Никитин: хоккеисты ЦСКА весь сезон готовились к длинным матчам в плей-офф 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Хоккеисты ЦСКА весь сезон работали над тем, чтобы выносливости хватало на длинные игры плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции сказал главный тренер армейского клуба Игорь Никитин.
"Йокерит" в пятом матче серии полуфинала Западной конференции переиграл ЦСКА со счетом 2:1 в пятом овертайме. Команды провели на льду 142 минуты 9 секунд, игра стала самой продолжительной в истории КХЛ.
"Весь сезон готовимся к тому, чтобы такие игры выносить. Ребята готовы, — сказал Никитин. — Все ребята сражались, молодцы, мне не в чем их упрекнуть. Не забивали, потому что вратарь соперника здорово играл, моментов было достаточно".
Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен отметил игру вратарей обеих команд. «Сегодня был очень жесткий матч, даже, можно сказать, два матча. Очень рады, что победили, такая длинная игра получилась благодаря вратарям, у обеих команд было много возможностей забросить», — считает Ялонен. Финский голкипер «Йокерита» Карри Рямё отразил в матче с ЦСКА 83 броска, установив новый рекорд лиги.
Шестой матч серии состоится в субботу в Хельсинки.
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