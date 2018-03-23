Ещё
Эксперт: Зарипов имеет большое значение для «Ак Барса»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперт: Зарипов имеет большое значение для «Ак Барса» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший тренер «Автомобилиста» Андрей Разин выразил мнение, что форвард «Ак Барса» Данис Зарипов является главной атакующей силой казанской команды. Слова эксперта приводят "Известия".
"Зарипов в важные моменты матчей из ничего создает гол. Необязательно он лично его забивает или отдает передачу. Но в любой момент Данис способен сыграть нестандартно, освободив пространство для партнера или начав атаку.
Характерный пример — гол Владимира Ткачева в третьем матче против «Магнитки», возникший именно благодаря нестандартным действиям Зарипова. Их звено вообще решает очень многое в этом плей-офф. Данис имеет большое значение для «Ак Барса», — сказал Разин.
В текущей серии плей-офф КХЛ Зарипов провел шесть матчей, в которых сделал четыре результативные передачи и забросил одну шайбу.
Газета.Ru: последние новости
"Йокерит" вырвал победу над ЦСКА в пятом овертайме матча КХЛ Гендиректор "Химок" назвал историческим событием выход в плей-офф Евролиги "Бостон" гарантировал себе участие в плей-офф НХЛ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Матч «ЦСКА -Йокерит» побил рекорд в истории КХЛ
WADA разнесло МОК50
Российские фигуристы завоевали серебро ЧМ4
Опозорившийся на ОИ Коляда удивил болельщиков19
Украинские биатлонисты ощутили последствия бойкота
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение