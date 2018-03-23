Эксперт: Зарипов имеет большое значение для «Ак Барса»

"Зарипов в важные моменты матчей из ничего создает гол. Необязательно он лично его забивает или отдает передачу. Но в любой момент Данис способен сыграть нестандартно, освободив пространство для партнера или начав атаку.

Характерный пример — гол Владимира Ткачева в третьем матче против «Магнитки», возникший именно благодаря нестандартным действиям Зарипова. Их звено вообще решает очень многое в этом плей-офф. Данис имеет большое значение для «Ак Барса», — сказал Разин.

В текущей серии плей-офф КХЛ Зарипов провел шесть матчей, в которых сделал четыре результативные передачи и забросил одну шайбу.