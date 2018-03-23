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Экс-форвард ЦСКА считает «Трактор» фаворитом противостояния с «Салаватом Юлаевым»
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Экс-форвард ЦСКА считает «Трактор» фаворитом противостояния с «Салаватом Юлаевым» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Экс-нападающий ЦСКА и бывший главный тренер «Адмирала» Андрей Разин заявил, что челябинский «Трактор» имеет большие шансы пройти в следующий раунд плей-офф КХЛ. По его мнению, уфимский «Салават Юлаев» не показывает отличной командной игры.
"Трактор" может спокойно пройти «Салават» несмотря на то, что в Уфе собраны по меркам КХЛ мастера с большой буквы. Но челябинцы выглядят более сбалансированными. У них великолепная бригада вратарей, которые могут менять друг друга. И Павел Францоуз, и вышедший на четвертый матч Василий Демченко способны выручить партнеров в тяжелые отрезки игры", — цитирует Разина газета «Известия».
Он также отметил, что текущий счет в серии является несправедливым, и «Трактор» в итоге добьется успеха. На данный момент в противостоянии «Салават Юлаева» — «Трактор» ничья, 2-2.
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