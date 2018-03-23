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Кожевников: «Трактор» имеет хороший шанс пройти «Салават Юлаев» в плей-офф
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Кожевников: «Трактор» имеет хороший шанс пройти «Салават Юлаев» в плей-офф 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Газета.Ru
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил шансы челябинского «Трактора» одержать победу в противостоянии с «Салаватом Юлаевым» и пройти в следующий раунд плей-офф КХЛ. Слова эксперта приводит газета «Известия».
"У «Трактора» сейчас более организованная игра, поэтому команда имеет хороший шанс пройти дальше. На протяжении всей серии она превосходит по качеству хоккея и самоотдаче «Салават Юлаев», у которого слишком хаотично сейчас взаимодействие между игроками, а его лидеры-легионеры слишком грешат индивидуализмом. Когда у «Салавата» все идет не так, мало кому из его игроков удается взять на себя лидерские функции и переломить игру. В остальном они могут преуспеть только, если «Трактор» им это позволяет", — сказал Кожевников.
Счет в серии плей-офф равный: 2-2.
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