Менеджер «Йокерита»: «Наши ребята вышли как на последний бой»

Менеджер «Йокерита» Яри Курри заявил, что его команде надо хорошенько отдохнуть после марафонского пятого матча серии 1/4 финала плей-офф КХЛ с ЦСКА (2:1 5 ОТ). Напомним, что игра длилась около шести часов, а победная шайба была заброшена на 143-й минуте.