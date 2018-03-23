Ещё
Менеджер «Йокерита»: «Наши ребята вышли как на последний бой»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Менеджер «Йокерита»: «Наши ребята вышли как на последний бой» 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
Менеджер «Йокерита» Яри Курри заявил, что его команде надо хорошенько отдохнуть после марафонского пятого матча серии 1/4 финала плей-офф КХЛ с ЦСКА (2:1 5 ОТ). Напомним, что игра длилась около шести часов, а победная шайба была заброшена на 143-й минуте.
— Наши ребята вышли сегодня как на последний бой, — цитирует ТАСС Курри. — Это была захватывающая игра с обоюдными шансами на победу, обе команды очень хорошо сражались. Мы очень счастливы, что удалось одержать победу сегодня, теперь нам нужно отдохнуть и выложиться так же в субботу. Для нас ситуация простая — если проигрываем, то все заканчивается.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Ни в чем не могу упрекнуть игроков ЦСКА". Слова тренера после рекордного матча КХЛ Сергей Андронов: "Мы не думали ни про какой рекорд, просто играли" БОГДАН КИСЕЛЕВИЧ: "НЕ ЗНАЛИ НИ О КАКИХ РЕКОРДАХ, НАДО БЫЛО ПРОСТО ЗАБИВАТЬ"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Матч «ЦСКА -Йокерит» побил рекорд в истории КХЛ
WADA разнесло МОК50
Российские фигуристы завоевали серебро ЧМ4
Опозорившийся на ОИ Коляда удивил болельщиков19
Украинские биатлонисты ощутили последствия бойкота
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение