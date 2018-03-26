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«Филадельфия» впервые за шесть лет вышла в плей-офф
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«Филадельфия» впервые за шесть лет вышла в плей-офф 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Индиана» благодаря победе над «Майами» (113:107) в матче регулярного чемпионата НБА добилась соотношения побед и поражений 43-31, тем самым обеспечив себе место не ниже восьмого и выход в плей-офф. Также успех «Пэйсерс» гарантировал участие в плей-офф «Филадельфии», у которой соотношение побед и поражении выглядит следующим образом — 42-30.
Отметим, что для «Индианы» этот выход в плей-офф стал седьмым за последние восемь лет. «Филадельфия», в свою очередь, будет участвовать в серии на вылет впервые за шесть лет.
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