«Филадельфия» впервые за шесть лет вышла в плей-офф

«Индиана» благодаря победе над «Майами» (113:107) в матче регулярного чемпионата НБА добилась соотношения побед и поражений 43-31, тем самым обеспечив себе место не ниже восьмого и выход в плей-офф. Также успех «Пэйсерс» гарантировал участие в плей-офф «Филадельфии», у которой соотношение побед и поражении выглядит следующим образом — 42-30.

Отметим, что для «Индианы» этот выход в плей-офф стал седьмым за последние восемь лет. «Филадельфия», в свою очередь, будет участвовать в серии на вылет впервые за шесть лет.