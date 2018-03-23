Разин: победа «Трактора» в пятом матче серии плей-офф будет решающей 

Бывший главный тренер «Адмирала» Андрей Разин выразил мнение, что в случае победы «Трактора» в пятом матче серии плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаева» исход противостояния будет решен.
"Предстоящая пятая встреча определит очень многое. Даже если «Салават Юлаев» выиграет, я не могу однозначно сказать, что «Трактор» потом не сможет отыграться в шестом матче и в итоге выиграть серию. А вот если ближайший матч в Уфе выиграет Челябинск, я буду уже окончательно уверен, что именно он пройдет в финал конференции", — цитирует Разина газета «Известия».
После четырех матчей счет в серии равный — 2-2.