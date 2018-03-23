Менеджер «Йокерита» — о самом длинном матче в истории КХЛ: «Вышли как на последний бой»

Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри поделился эмоциями от победы над ЦСКА в пятом матче серии (2:1 ОТ). Пятая игра серии плей-офф между ЦСКА и «Йокеритом» стала самой длительной в истории Континентальной хоккейной лиги. Матч в Москве продолжался 142 минуты и 9 секунд, вместив в себя пять овертаймов.

«Наши ребята вышли сегодня как на последний бой. Это была захватывающая игра с обоюдными шансами на победу, обе команды очень хорошо сражались. Мы очень счастливы, что удалось одержать победу сегодня, теперь нам нужно отдохнуть и выложиться так же в субботу. Для нас ситуация простая — если проигрываем, то все заканчивается», — цитирует Курри.

Ранее нападающий «Йокерита» Палола заявил, что счастлив, что.