Покер Копитара позволил «Лос-Анджелесу» разгромить «Колорадо»

Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» не оставил шансов «Колорадо Эвеланш». Матч прошёл в Денвере в «Пепси-центре» и завершился со счётом 7:1 (3:1, 2:0, 2:0) в пользу гостей.