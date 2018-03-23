Покер Копитара позволил «Лос-Анджелесу» разгромить «Колорадо» 

Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» не оставил шансов «Колорадо Эвеланш». Матч прошёл в Денвере в «Пепси-центре» и завершился со счётом 7:1 (3:1, 2:0, 2:0) в пользу гостей.
Главным героем встречи стал словенский форвард «королей»Анже Копитар, который записал на свой счёт четыре шайбы. Дубль в активе Тобиаса Ридера, ещё один гол оформил Джейк Маззин. В составе хозяев единственную шайбу забросил Микко Рантанен.
Российский голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 15 бросков из 20, после чего был заменён на Джонатана Бернье. Защитник Никита Задоров закончил встречу с показателем полезности «-3». Форвард Владислав Каменев заработал «-1».