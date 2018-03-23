Дубль Зыкова помог «Каролине» обыграть «Аризону» в матче чемпионата НХЛ

Две шайбы российского нападающего Валентина Зыкова помогли "Каролине" взять верх над "Аризоной" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Зыков, признанный первой звездой игры, в текущем сезоне НХЛ провел лишь два матча.