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Андрей Разин: «Металлург» уже все из себя выжал — больше запаса нет у команды"
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Андрей Разин: «Металлург» уже все из себя выжал — больше запаса нет у команды" 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Экс-нападающий магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин не верит в свою бывшую команду в полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ против «Ак Барса». На данный момент казанцы ведут со счетом 3-1. Пятый матч состоится сегодня, 23 марта.
​— Я думаю, что «Металлургу» будет очень тяжело вытянуть эту серию, — приводят "Известия" мнение Разина. — У «Ак Барса» лучше скамейка — четыре сильные пятерки, которых нет у «Магнитки». Магнитогорск уже все из себя в этой серии выжал — больше запаса нет у команды. Очень старается первое звено Сергея Мозякина​, которое держит уровень, забрасывает шайбы, но его усилий недостаточно, а от остальных поддержки нет. В прошлые чемпионские годы второе, третье и четвертое звено тоже показывали неплохой уровень, забивали голы, а сейчас они сдали.
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