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Команда НХЛ пропустила шайбу без броска
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Команда НХЛ пропустила шайбу без броска 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Голкипер «Каролина Харрикейнс» Кем Уорд не заметил, как внес шайбу в собственные ворота в матче Национальной хоккейной лиги против «Аризона Койотс». Видео курьезного автогола опубликовано на Youtube-канале CanucksVid1.
В одном из игровых эпизодов шайба застряла в правом коньке Уорда, после чего голкипер поместил ногу за линию ворот. Арбитр остановил встречу и воспользовался просмотром видеоповтора, после чего засчитал взятие ворот «Харрикейнс». Гол записали на счет защитника «Аризоны» Алекса Голигоски, поскольку он был последним спорстменом из команды-соперницы, коснувшимся шайбы.
Несмотря на автогол, встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу клуба из Каролины.
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