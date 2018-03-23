Команда НХЛ пропустила шайбу без броска

Голкипер «Каролина Харрикейнс» Кем Уорд не заметил, как внес шайбу в собственные ворота в матче Национальной хоккейной лиги против «Аризона Койотс». Видео курьезного автогола опубликовано на Youtube-канале CanucksVid1.

В одном из игровых эпизодов шайба застряла в правом коньке Уорда, после чего голкипер поместил ногу за линию ворот. Арбитр остановил встречу и воспользовался просмотром видеоповтора, после чего засчитал взятие ворот «Харрикейнс». Гол записали на счет защитника «Аризоны» Алекса Голигоски, поскольку он был последним спорстменом из команды-соперницы, коснувшимся шайбы.

Несмотря на автогол, встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу клуба из Каролины.