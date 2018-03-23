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БК «Самара» уступил команде «Спартак-Приморье» со счетом 69:77
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БК «Самара» уступил команде «Спартак-Приморье» со счетом 69:77 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
На прошедшей накануне в областном центре игре самарским баскетболистам не удалось одержать победу. Несмотря на рвение местных спортсменов, итог игры составил 69:77 в пользу команды из Владивостока. Заключительные матчи регулярного чемпионата «Самара» проведет в Санкт-Петербурге. 28 марта команда сыграет с БК «Зенит-Фарм», 31 — со "Спартаком", сообщает пресс-служба клуба. Поражение прокомментировал главный тренер «Самары» Игорь Грачев: «Все когда-нибудь заканчивается, в том числе и победные серии. Лучше проиграть сейчас, чем важный матч в плей-офф».
Фото: БК «Самара»
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