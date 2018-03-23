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Зубов, вероятно, покинет «Сибирь»
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Тренер ХК «Сибирь» Павел Зубов, вероятно, покинет клуб — генменеджер 

Р-Спорт 46 минут назад
Фото: ТАСС
Тренер "Сибири" Павел Зубов, вероятно, покинет команду в ближайшее время, заявил генеральный менеджер новосибирского хоккейного клуба Кирилл Фастовский.
"Вероятно, Павла Владимировича не будет в тренерском штабе. Что касается (тренера Александра) Макрицкого, то он, вероятнее всего, остается", — сказал Фастовский на пресс-конференции, видеозапись которой размещена на канале команды в YouTube.
Зубов в декабре покинул пост главного тренера "Сибири", уступив место Владимиру Юрзинову-младшему, но остался в команде на должности ассистента главного тренера.
Новосибирский клуб не смог выйти в плей-офф КХЛ в текущем сезоне, заняв девятое место в Восточной конференции.
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