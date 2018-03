Обновлен рекорд по продолжительности матча в КХЛ

Предыдущий рекорд был установлен в матче «Лев» — «Донбасс». Он завершился в четвертом овертайме. Тогда команды провели на льду 126 минут и 14 секунд

Game CSKA vs Jokerit is the longest in KHL history (126:15 and counting)! #CSKvsJOK

Армейцы ведут в серии со счетом 3-1.