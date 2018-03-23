Тэйвс пропустит несколько матчей из-за травмы

Форвард «Чикаго» Джонатан Тэйвс получил травму верхней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (1:5), сообщает официальный сайт НХЛ.

На следующей неделе врачи оценят процесс восстановления игрока и назовут сроки его возвращения на лед. Пока же ожидается, что канадец пропустит ближайшие несколько матчей команды.

В нынешнем сезоне Тэйвс набрал 52 (20+32) очка в 74 матчах регулярного чемпионата.

Напомним, после поражения от Колорадо» «черные ястребы» лишились шансов на попадание в плей-офф и не сыграют в Кубке Стэнли впервые с 2008 года.

До конца регулярного чемпионата команда проведет еще семь матчей.