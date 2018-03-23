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Тэйвс пропустит несколько матчей из-за травмы
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Тэйвс пропустит несколько матчей из-за травмы 

Советский спорт 1 час назад
Форвард «Чикаго» Джонатан Тэйвс получил травму верхней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (1:5), сообщает официальный сайт НХЛ.
На следующей неделе врачи оценят процесс восстановления игрока и назовут сроки его возвращения на лед. Пока же ожидается, что канадец пропустит ближайшие несколько матчей команды.
В нынешнем сезоне Тэйвс набрал 52 (20+32) очка в 74 матчах регулярного чемпионата.
Напомним, после поражения от Колорадо» «черные ястребы» лишились шансов на попадание в плей-офф и не сыграют в Кубке Стэнли впервые с 2008 года.
До конца регулярного чемпионата команда проведет еще семь матчей.
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