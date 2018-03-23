Определены три звезды игрового дня НХЛ

НХЛ назвала имена звезд очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Третья звезда — капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид с 4 (2+2) очками в матче с «Оттава Сенаторз» (6:2).

Второй звездой стал голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Филип Грубауэр с шатаутом в матче с «Детройт Ред Уингз» (1:0) при 39 сейвах.

Первой звездой дня признан капитан «Лос-Анджелес» Анже Копитар с покером в ворота «Колорадо Эвеланш» (7:1). Хоккеист впервые в своей карьере в НХЛ забил 4 гола в одном матче. Копитар — первый за 25 лет игрок «Кингз», на счету которого покер.