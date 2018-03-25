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Евгений Свечников: «В бытовом плане Детройт — отличный город. Люди хорошие»
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Евгений Свечников: «В бытовом плане Детройт — отличный город. Люди хорошие» 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
Форвард «Детройта» Евгений Свечников пообщался с корреспондентом «СЭ» после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:4). В игре против «Мэйпл Ливз» нападающий провел на льду 6,5 минут, не нанеся ни одного удара повротам соперника и заработав показатель полезности "-1".
— Конечно, от игры — непозитивные впечатления, — заявил Свечников. — Мы были очень близки к тому, чтобы сравнять счет. Мы перебросали «Торонто», но у них появлялись моменты, которые они реализовывали. Поджимали их в зоне, а они убегают «два в один» и забьют.
— Какая задача на остаток сезона?
— Надо приходить на арену, настраиваться на каждый матч и выигрывать. Мы все победители, и уступать не хочет никто, хоть в плей-офф и не попадаем. Каждому надо завоевывать место в новом сезоне, особенно молодым ребятам.
— Как Детройт в бытовом плане?
— Отлично. Люди хорошие. Живу в центре городе. Меня все устраивает. (Андрей СЕРЫЙ)
В этом сезоне Свечников принял участие в 9 матчах «регулярки» в составе «Ред Уингз», забросив 1 шайбу при показателе полезности "-5" и 4 минутах штрафного времени.
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