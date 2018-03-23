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Генменеджер ХК «Сибирь»: в Новосибирской области может появиться команда ВХЛ
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Генменеджер ХК «Сибирь»: в Новосибирской области может появиться команда ВХЛ 

Р-Спорт 26 минут назад
Есть предпосылки создания команды Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) в Новосибирской области, заявил генеральный менеджер выступающей в КХЛ новосибирской «Сибири» Кирилл Фастовский.
"Важно полностью сформировать структуру хоккейного хозяйства области. Это детский хоккей, обязательно команда высшей лиги и клуб КХЛ. У клуба ВХЛ должна быть своя молодежная команда. Предпосылки появления команды ВХЛ есть. Есть желание председателя попечительского совета клуба структуру эту создать", — сказал Фастовский на пресс-конференции, которая транслировалась на канале «Сибири» в YouTube.
"Как только мы поймем, как это сделать, и начнем это делать, определится форма собственности этой организации", — добавил он, отметив, что пока рано говорить о том, где будет базироваться команда.
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