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Фастовский: тренер Зубов, вероятно, покинет ХК «Сибирь»
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Фастовский: тренер Зубов, вероятно, покинет ХК «Сибирь» 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 23 марта. Тренер клуба Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» Павел Зубов, скорее всего, покинет команду в конце текущего сезона. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Кирилл Фастовский на пресс— конференции по итогам сезона.
"Изменения будут во всех аспектах жизни клуба, начиная с реорганизации офисного хозяйства и заканчивая тренерским штабом. Вероятно, Павел Владимирович [Зубов] покинет команду, что касается тренера Александра Макрицкого, то мы думаем, что он остается", — сказал Фастовский.
В апреле 2017 года Зубов был назначен главным тренером «Сибири», однако в декабре после серии из пяти поражений подряд он был уволен с этого поста, но остался в системе клуба на должности помощника главного тренера Владимира Юрзинова-младшего. Макрицкий вошел в тренерский штаб «Сибири» в мае 2017 года, подписав контракт по схеме «1+1».
В текущем сезоне «Сибирь» заняла девятое место в Восточной конференции и не вышла в плей-офф.
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