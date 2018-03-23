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Стэмкос: «Тампе» по силам дать бой в Кубке Стэнли, будем накапливать победы»
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Стэмкос: «Тампе» по силам дать бой в Кубке Стэнли, будем накапливать победы» 

SPORT24.ru 51 минуту назад
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос подвел итог матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (7:6).
«Мы сумели побить клубный рекорд по количеству побед в сезоне, и это круто. Мы уже давно отмечаем, что нынешний сезон проходит для нас с иными ощущениями. Есть ощущение, что нам по силам дать бой в Кубке Стэнли, поэтому мы будем продолжать в том же духе и накапливать победы. Мы хотим выйти в плей-офф и сыграть там намного лучше, чем раньше», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
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