Стэмкос: «Тампе» по силам дать бой в Кубке Стэнли, будем накапливать победы»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос подвел итог матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (7:6).

«Мы сумели побить клубный рекорд по количеству побед в сезоне, и это круто. Мы уже давно отмечаем, что нынешний сезон проходит для нас с иными ощущениями. Есть ощущение, что нам по силам дать бой в Кубке Стэнли, поэтому мы будем продолжать в том же духе и накапливать победы. Мы хотим выйти в плей-офф и сыграть там намного лучше, чем раньше», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.