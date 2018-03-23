«Тампа» обновила клубный рекорд по количеству побед в регулярном сезоне

В Нью-Йорке в «Барклайс-центре» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей — 7:6 (3:1, 4:2, 0:3).

Победа над «островитянами» стала для «Тампы» 51-й в нынешнем сезоне. Таким образом, «Лайтнинг» обновили клубный рекорд. Предыдущее достижение (50 побед) было установлено в сезоне-2014/15. В том сезоне «молнии» дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили «Чикаго Блэкхоукс».

Рекорд НХЛ принадлежит «Детройт Ред Уингз», выигравшему 62 матча в сезоне-1995/96.