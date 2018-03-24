Что нужно знать о ставках на матч «Йокерит» — ЦСКА 24 марта

24 марта «Йокерит» в рамках шестого матча четвертьфинала Кубка Гагарина сыграет с ЦСКА (счет в серии 2-3). Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

КТО ПОБЕДИТ?

Букмекеры "Фонбет" считают фаворитом матча ЦСКА. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.97, на победу «Йокерита» — с коэффициентом 3.35, на ничью — с коэффициентом 3.92. На победу гостей с учетом овертайма можно поставить за 1.52, на победу «джокеров» — за 2.52.

Большинство игроков согласно с букмекерами: 68% клиентов «Фонбет» поставили на то, что в основное время победит ЦСКА, 20% — на «Йокерит», 12% — на ничью. При этом ставки на исход встречи с учетом овертайма распределились в пользу «джокеров»: 55% игроков выбрали «Йокерит», 45% — ЦСКА.

КТО ПРОЙДЕТ В ПОЛУФИНАЛ?

"Фонбет" видит фаворитом четвертьфинального противостояния ЦСКА. На выход команды из Москвы в следующую стадию Кубка Гагарина можно поставить за 1.09, на проход финнов — за 7.20.

Мнения игроков разделились поровну: 50% клиентов поставили на «Йокерит», 50% — на ЦСКА.

СКОЛЬКО ЗАБРОСЯТ ШАЙБ?

"Фонбет" полагает, что в матче будет заброшено больше трех шайб: на тотал больше 3,5 можно поставить с коэффициентом 1.65, на тотал меньше 3,5 — с коэффициентом 2.10.

Большинство клиентов «Фонбет» согласно с таким прогнозом: на тотал больше 3,5 поставили 63% игроков, на тотал меньше 3,5 — 37%.

НА ЧТО СТАВЯТ В «ФОНБЕТ»?

Самой популярной стала ставка на победу ЦСКА — ее предпочли 54% клиентов «Фонбет». 16% игроков выбрали победу «Йокерита», 11% клиентов — ничью. 10% игроков поставили на то, что «джокеры» не проиграют, столько же — на то, что не проиграют армейцы.

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная ставка — 20 000 рублей на победу «Йокерита» с коэффициентом 3.35. В среднем на матч «Йокерита» и ЦСКА ставят 420 рублей.

Сделать ставку