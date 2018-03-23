Бадюков: в плей-офф можно играть в овертайме сначала 4 на 4, а потом 3 на 3

Двукратный обладатель кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился мнением о самом продолжительном матче в истории КХЛ между ЦСКА и «Йокеритом», который завершился со счётом 2:1 ОТ в пользу финской команды.

«Посмотрел все восемь периодов. Замечательно, что матч вошёл в историю, но видно было, что многие устали, чувствовалось, что игроки ждали, когда кто-то забьёт. Хоккеисты настолько на автомате всё делали к концу встречи. Честно говоря, «Йокерит» заслужил победу, но и ЦСКА тоже. Если эта серия затянется, то это будет на руку СКА, который уже оформил выход в финал Запада и ждёт соперника. Наверное, мало сомнений, что ЦСКА всё-таки в конце концов дожмёт «Йокерит». Но если финны вытащат эту серию, во что можно поверить после таких встреч, как вчера, то это будет сенсация. В пятом матче соперникам пришлось преодолевать себя, в таких играх может дополнительная энергия проснуться. Но в Хельсинки, думаю, «армейцы» будут выглядеть свежее и должны обновить состав.

На мой взгляд, если у нас такой ускоренный плей-офф для подготовки сборной, то можно изменить немного регламент овертаймов. Например, в первом играть «четыре на четыре», а во втором «три на три». Тогда будет больше шансов, что кто-то забьёт, и буллитов можно будет избежать. «Йокерит» и ЦСКА достойны друг друга»— сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.