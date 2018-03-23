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Юрзинов-мл: «Сибирь» не уходит от агрессии, но выигрывают те, кто владеет шайбой
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Юрзинов-мл: «Сибирь» не уходит от агрессии, но выигрывают те, кто владеет шайбой 

Чемпионат.com 48 минут назад
Главный тренер «Сибири» Владимир Юрзинов-младший рассказал о стиле команды в следующем сезоне.
«Побеждают сбалансированные коллективы. Нельзя играть только от обороны или только от атаки. «Сибирь» сохранит рабочее направление. Мы не собираемся уходить от агрессии и силового хоккея. Но надо стараться развивать игроков, выводить их на новый уровень. Как показывает современный хоккей, успеха добиваются те, кто владеет шайбой, кто играет, а не только работают», — передаёт слова Юрзинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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