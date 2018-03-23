Владимир Плющев: Забрасывать одну шайбу за 142 минуты — непозволительная роскошь для атаки ЦСКА

— У финнов подобран очень качественный состав с восходящей звездой мирового хоккея Толваненом. Единственный минус — короткая лавочка, что в условиях жесткого расписания, когда приходится проводить четыре матча за пять дней, рано или поздно отразится на результате. Но пока финны выдерживают борьбу — нужно отдать им должное.

ЦСКА проиграл «Йокериту» в самом продолжительном матче КХЛ — ЦСКА проводит серию в свою силу? — В плане состава о ЦСКА можно сказать то же, что и о «Йокерите»: великолепный баланс плюс такой молодой талант, как Капризов. Вот только скамейка запасных у армейцев в несколько раз длиннее, чем у финнов. Но я не могу утверждать, что ЦСКА полностью реализует свой потенциал. С такой линией атаки забрасывать одну шайбу за 142 минуты — непозволительная роскошь. И это не единичная история, а тенденция всего плей-офф, — сказал Плющев

Счет в серии стал 3-2 в пользу ЦСКА, шестая игра пройдет в Хельсинки в субботу.