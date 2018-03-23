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Неограниченные овертаймы в КХЛ предложили исключить
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Эксперт предложил исключить неограниченные овертаймы в КХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал наличие неограниченного количества овертаймов в матчах плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Слова специалиста приводит "Чемпионат.com".
"Думаю, что это было не продуманное до конца решение. Несмотря на то что такие случаи очень редки и в нашем чемпионате, и в Северной Америке, надо исключить этот вариант", — заявил эксперт.
Пашков также отметил, что продолжительное время игры сказывается на ее качестве.
"Продолжение встречи должно иметь оптимальные размеры, тем более в условиях жесткого графика, который у нас в плей-офф из года в год. Это сказывается на качестве игры и не способствует выявлению сильнейшего", — добавил он.
Ранее впервые в истории КХЛ в одной игре было проведено пять овертаймов. Финский "Йокерит" на выезде одержал победу над московским ЦСКА со счетом 2:1.
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