Неограниченные овертаймы в КХЛ предложили исключить

Эксперт предложил исключить неограниченные овертаймы в КХЛ

"Думаю, что это было не продуманное до конца решение. Несмотря на то что такие случаи очень редки и в нашем чемпионате, и в Северной Америке, надо исключить этот вариант", — заявил эксперт. Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал наличие неограниченного количества овертаймов в матчах плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Слова специалиста приводит "Чемпионат.com"

"Продолжение встречи должно иметь оптимальные размеры, тем более в условиях жесткого графика, который у нас в плей-офф из года в год. Это сказывается на качестве игры и не способствует выявлению сильнейшего", — добавил он. Пашков также отметил, что продолжительное время игры сказывается на ее качестве.

Ранее впервые в истории КХЛ в одной игре было проведено пять овертаймов. Финский "Йокерит" на выезде одержал победу над московским ЦСКА со счетом 2:1.