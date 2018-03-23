Михайлов: «КХЛ нужно подумать об отмене бесконечных овертаймов»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов выразил мнение об овертаймах до первой заброшенной шайбы в плей-офф КХЛ. Накануне ЦСКА и «Йокерит» установили рекорд лиги по продолжительности матча, сыграв более 142 минут. Финская команда победила со счетом 2:1 ОТ и сократила отставание в полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции (2:3).

— Закон принят, и его надо исполнять. Но об отмене бесконечных овертаймов надо подумать, тем более что игры идут через день. Спортсмены тоже не железные. Это тема для разговора и для того, чтобы подумать. Конечно, у победившей команды появляется психологическое преимущество, она на подъёме. Как показывает жизнь, она быстрее восстанавливается, а у её соперника есть неудовлетворённость. Но нужно вычеркнуть этот результат и думать о следующей игре. Хотя я понимаю, что это психологически сложно. Жизнь такая штука, что себя надо внутренне готовить, — приводит слова Михайлова.