Ещё
Трактор уступил Салавату 0:1 в пятом матче полуфинала восточной конференции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Трактор уступил Салавату 0:1 в пятом матче полуфинала восточной конференции 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Очередной матч полуфинала восточной конференции между Трактором и Салаватом закончился победой последних. Игра завершилась со счётом 0:1, счёт серии 2:3, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Одна из важнейших игр серии завершилась поражением чёрно-белых. Следующий матч будет решающим: продолжит ли Трактор участие в розыгрыше Кубка Гагарина.
Болельщики делятся переживаниями:
«Так играть нельзя!»
«Смотреть было стыдно на эту постанову»
«Зато танцы на арене будут, у нас же не хоккейный город, а танцевальный»
Следующая игра состоится в Челябинске 25 марта.
АиФ: последние новости
Игрок челябинского «Трактора» побил рекорд КХЛ Главный тренер «Трактора» прокомментировал поражение во втором матче серии Вратарь Павел Францоуз вернулся в состав «Трактора» после травмы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бразилия разгромила Россию225
«Она ворвалась как смерч»16
У футбола России нет будущего после ЧМ97
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас12
WADA разнесло МОК53
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение