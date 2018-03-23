Трактор уступил Салавату 0:1 в пятом матче полуфинала восточной конференции

Очередной матч полуфинала восточной конференции между Трактором и Салаватом закончился победой последних. Игра завершилась со счётом 0:1, счёт серии 2:3, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Одна из важнейших игр серии завершилась поражением чёрно-белых. Следующий матч будет решающим: продолжит ли Трактор участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

Болельщики делятся переживаниями:

«Так играть нельзя!»

«Смотреть было стыдно на эту постанову»

«Зато танцы на арене будут, у нас же не хоккейный город, а танцевальный»

Следующая игра состоится в Челябинске 25 марта.