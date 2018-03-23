Трактор уступил Салавату 0:1 в пятом матче полуфинала восточной конференции 

Очередной матч полуфинала восточной конференции между Трактором и Салаватом закончился победой последних. Игра завершилась со счётом 0:1, счёт серии 2:3, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Одна из важнейших игр серии завершилась поражением чёрно-белых. Следующий матч будет решающим: продолжит ли Трактор участие в розыгрыше Кубка Гагарина.
Болельщики делятся переживаниями:
«Так играть нельзя!»
«Смотреть было стыдно на эту постанову»
«Зато танцы на арене будут, у нас же не хоккейный город, а танцевальный»
Следующая игра состоится в Челябинске 25 марта.