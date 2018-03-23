Антон Бурдасов: «Расстраивает, что у нас хоккей превращается в футбол»

Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов после победы в пятом матче четвертьфинала Кубка Гагарина с «Трактором» (1:0, 3-2) отметил самоотверженность игроков. По словам форварда, забросившего единственную шайбу, уфимцы играли лучше.

— Были уже нервные поединки, мы все их проходили достойно, — отметил Бурдасов в эфире телеканала «КХЛ ТВ». — Здорово ребята сыграли на последних минутах, бросались под шайбу в меньшинстве, лицом. За счет таких действий победили. Мы играли лучше. В раздевалке говорили о том, что не может не везти всю игру. Один бросок — да зайдет, надо просто бросать и играть. Пас Скривенса? Бен молодец, он в сезоне славился своими выходами из ворот. Было по-разному, и хорошо, и плохо.

Немного расстраивает, что у нас хоккей превращается в футбол. Падают, валяются. Мне кажется, все двигается в неправильном русле, надо помужественнее играть.