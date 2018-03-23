Главный арбитр КХЛ: «Не хочется хвалить, но судьи в рекордном по продолжительности матче молодцы»

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов оценил работу судей на матче ЦСКА — «Йокерит (1:2 ОТ), который стал самым продолжительным в истории плей-офф КХЛ. В 2014 году кубковый матч „Лев“ — „Донбасс“ продолжался 126 минут 14 секунд. Пятый матч серии ЦСКА — „Йокерит“ (1:2) продолжался 142 минуты 18 секунд.

»Рекорды для того и существуют, чтобы их бить! Такие матчи — очень тяжелая работа. Шесть часов на льду. Это дорогого стоит, и приятно, что ребята отработали достойно — не пешком ходили, а именно работали. Играли две классные команды, арбитрам по ходу встречи приходилось принимать непростые решения.

Отмена гола ЦСКА? Психологически это очень тяжело. Не хочется хвалить своих подопечных, но они действительно молодцы. Так что прежде всего поздравляю Романа Гофмана . У него был один рекорд, а сейчас — второй. Думаю, что уж эта планка лет 10-то продержится, как минимум. Хотя, хоккей непредсказуем, никогда не говори «никогда».

Игра 2014 года как сейчас перед глазами стоит. Самое яркое впечатление: гости забили победный гол — и сил праздновать у них, похоже, не осталось — очень быстро ушли со льда. Еще запомнилось, как нам было весело в раздевалке после первого, второго овертаймов — смеялись, шутили. А когда выходили на третий, уже не до шуток стало», — цитирует Анисимова официальный сайт КХЛ.