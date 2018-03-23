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«Куньлунь» станет базовым клубом сборной Китая к Олимпиаде-2022 в Пекине
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«Куньлунь» станет базовым клубом сборной Китая к Олимпиаде-2022 в Пекине 

SPORT24.ru 51 минуту назад
Главный тренер «Куньлуня» Юсси Тапола сообщил о том, что клуб станет базовой командой национальной сборной Китая на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.
”Я очень рад выступать здесь в качестве главного тренера «Куньлуня» и базового клуба будущей сборной Китая. Несмотря на то, что хоккей в Китае пока является не слишком популярным видом спорта, мы надеемся превратиться в значительную силу в течение следующих четырех лет”, — сказал финский специалист на пресс-конференции.
”Куньлунь” был основан в 2016 году для участия в КХЛ. Команда была сформирована за месяц до старта регулярного чемпионата, но сумела выйти в плей-офф лиги в свой дебютный сезон.
Отметим, что кроме китайских хоккеистов за клуб из Пекина выступают игроки из Канады, Белоруссии, России, США, Украины, Финляндии и Швеции.
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