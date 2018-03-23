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Никита Щербак забросил четвертую шайбу в сезоне
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Никита Щербак забросил четвертую шайбу в сезоне 

SPORT24.ru 50 минут назад
Нападающий «Монреаль Канадиенс» Никита Щербак забросил шайбу в ворота «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для Щербака эта шайба стала четвертой в сезоне.
Ранее в этой встречи нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился забитой шайбой и голевой передачей. На данный момент у россиянина 91 (41+50) очко. Это позволило ему сравняться в бомбардирской гонке с игроком «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном, деля с ним второе место. Лидирует по-прежнему нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров с 94 очками. Третьим идет Коннор Макдэвид (90) из «Эдмонтон Ойлерз».
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