Никита Щербак забросил четвертую шайбу в сезоне 

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Никита Щербак забросил шайбу в ворота «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для Щербака эта шайба стала четвертой в сезоне.
Ранее в этой встречи нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился забитой шайбой и голевой передачей. На данный момент у россиянина 91 (41+50) очко. Это позволило ему сравняться в бомбардирской гонке с игроком «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном, деля с ним второе место. Лидирует по-прежнему нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров с 94 очками. Третьим идет Коннор Макдэвид (90) из «Эдмонтон Ойлерз».