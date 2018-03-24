Азеведо: «В матче с овертаймом до гола важно не проиграть»

Нападающий казанского «Ак Барса» Джастин Азеведо подвел итог полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции против магнитогорского «Металлурга» (4:1). Также хоккеист поделился мнением о рекорде продолжительности матча КХЛ, который был установлен накануне в игре ЦСКА и «Йокерита».

— Это была очень тяжелая, сложная для нас серия, — приводит слова Азеведо «Бизнес Online». — Мы отдали много сил и рады, что в итоге победили. Идем дальше. Мы стремились забить как можно раньше, ставили задачу себе сразу идти вперед, атаковать, придумывать в атаке что-то интересное. Но уверенности, что всегда будем забивать первыми, в начале матча, не было. Играли как играли, не думали об этом. Вчерашний рекорд по продолжительности матча у ЦСКА и «Йокерита»? По себе знаю, что такое очень длинная игра. Не только во «Льве» встречался с подобным, в АХЛ такие матчи тоже попадались, было дело и в Швеции. Вечный овертайм — это и круто, и не круто одновременно. Я люблю хоккей, много хоккея, а в овертайме эмоции совсем другие. Но после таких матчей обычно не можешь сделать ничего… Приходишь домой и просто нет ни сил, ни эмоций. Главное еще не проиграть такой матч, а то столько усилий и что, впустую?