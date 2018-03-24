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«Монреаль» победил «Баффало», «Питтсбург» в овертайме уступил «Нью-Джерси»
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«Монреаль» победил «Баффало», «Питтсбург» в овертайме уступил «Нью-Джерси» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Завершились первые матчи очередного игрового дня в НХЛ.
«Баффало Сэйбрз» на домашнем льду уступил «Монреаль Канадиенс» со счётом 0:3 (0:0, 0:1, 0:2).
Российский защитник «Баффало» Виктор Антипин провёл на льду 13 минут 10 секунд.
Нападающий «Монреаля» Никита Щербак за 16 минут 43 секунды заработал 2 минуты штрафа и показатель полезности "+1".
«Питтсбург Пингвинз» на своей площадке уступил «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:4 ОТ (1:0, 0:3, 2:0, 0:1).
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин нанёс 2 броска и заработал отрицательный показатель полезности: "-1".
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