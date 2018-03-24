«Монреаль» победил «Баффало», «Питтсбург» в овертайме уступил «Нью-Джерси»

«Питтсбург Пингвинз» на своей площадке уступил «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:4 ОТ (1:0, 0:3, 2:0, 0:1).

«Баффало Сэйбрз» на домашнем льду уступил «Монреаль Канадиенс» со счётом 0:3 (0:0, 0:1, 0:2).

Чемпионат.com: последние новости

Пашков: надо исключить бесконечные овертаймы, это было непродуманное решение

«Нэшвилл» не испытал проблем в матче с «Баффало», у Емелина пас

По воротам Василевского бросили 1884 раза за сезон, это второй показатель в НХЛ