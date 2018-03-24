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«Анахайм» в овертайме проиграл «Виннипегу»
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«Анахайм» в овертайме проиграл «Виннипегу» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Виннипег» в овертайме выиграл у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). Автором победной шайбы стал 21-летний Кайл Коннор. «Джетс» продлил свою победную серию до четырех встреч, прервав четырехматчевую победную серию «Дакс».
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