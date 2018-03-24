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«Даллас» проиграл «Бостону», ведя после второго периода 2:0
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«Даллас» проиграл «Бостону», ведя после второго периода 2:0 

Спорт-Экспресс 41 минуту назад
«Бостон» на выезде выиграл у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). При этом после второго периода «Брюинз» проигрывал в два гола. Победную шайбу за несколько секунд до финальной сирены забросил Давид Пастрняк.
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