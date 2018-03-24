Карлссон, потерявший ребёнка, вернулся в состав «Оттавы» и сыграет с «Каролиной»

Капитан «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон принял участие в утренней раскатке команды перед матчем с « Каролиной Харрикейнз », который состоится в ночь с 24 на 25 марта мск. TSN со ссылкой на главного тренера команды Ги Буше сообщает, что Карлссон примет участие в матче.

Карлссон и его жена Мелинда 20 марта потеряли ребёнка, который появился на свет раньше срока мертворождённым.

Карлссон является вторым бомбардиром «Оттавы» в этом сезоне, он набрал 56 (8+48) очков в 66 матчах.

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Фото можно посмотреть в «твиттере» «Оттавы Сенаторз».