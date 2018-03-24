Ещё
Карлссон, потерявший ребёнка, вернулся в состав «Оттавы» и сыграет с «Каролиной»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Карлссон, потерявший ребёнка, вернулся в состав «Оттавы» и сыграет с «Каролиной» 

Чемпионат.com 24 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Капитан «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон принял участие в утренней раскатке команды перед матчем с «Каролиной Харрикейнз», который состоится в ночь с 24 на 25 марта мск. TSN со ссылкой на главного тренера команды Ги Буше сообщает, что Карлссон примет участие в матче.
Карлссон и его жена Мелинда 20 марта потеряли ребёнка, который появился на свет раньше срока мертворождённым.
Карлссон является вторым бомбардиром «Оттавы» в этом сезоне, он набрал 56 (8+48) очков в 66 матчах.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Оттавы Сенаторз».
Чемпионат.com: последние новости
«Йокерит» — ЦСКА: Сорокин пропустил две шайбы и заменён после первого периода КХЛ. Прогнозы на матчи Трактор — Салават Юлаев и Металлург — Ак Барс Пашков: надо исключить бесконечные овертаймы, это было непродуманное решение
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родченков объявился в конгрессе США57
Боец MMA унизил соперника в нокауте и проиграл16
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео8
Российские футболисты отметили поражение в баре68
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение