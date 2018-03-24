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Форвард «Калгари» Монахан может пропустить концовку сезона
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Форвард «Калгари» Монахан может пропустить концовку сезона 

Спорт-Экспресс 28 минут назад
Фоврард «Калгари» Шон Монахан, скорее всего, выбыл до конца сезона, сообщает официальный сайт лиги. По словам главного тренера Глена Галуцена, последние недели хоккеист играл на уколах.
В текущем сезоне Монахан набрал 64 (31+33) очка в 74 матчах.
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