«Бостон» в овертайме переиграл «Миннесоту» в матче НХЛ 

«Бостон Брюинз» в овертайме одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Сент-Поле, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Давид Пастрняк и Брэд Маршан. У хозяев шайбу забросил Микко Койву.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Миннесота Уайлд" (США, Сент-Пол) — «Бостон Брюинз» (США, Бостон) — 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
0:1 — Пастрняк (Бержерон, Маршан) — 23:15;
1:1 — Койву (Дамба, Паризе) — 49:20;
1:2 — Маршан (Круг, Бержерон) — 60:28 (3x3)